Poupado por técnico, Messi desfalca o Barcelona em jogo da Liga dos Campeões

Com um aproveitamento de 100% nas três primeiras rodadas da Liga dos Campeões, o técnico holandês Ronald Koeman, do Barcelona, resolveu tomar uma atitude ousada para a partida contra o Dínamo de Kiev, nesta terça-feira, na Ucrânia. Para evitar maior desgaste físico por conta da sequência de jogos na temporada, o craque argentino Lionel Messi será poupado e nem viajará com a delegação nesta segunda.

"Decidimos não levar nem Leo (Messi) nem Frenkie (De Jong) porque a 'Champions' está cômoda com os nove pontos que temos e (eles) necessitam de um descanso", afirmou Koeman. O Barcelona lidera o Grupo G, que ainda conta com Juventus (seis pontos), Dínamo de Kiev e Ferencvaros, da Hungria, com um cada. Assim, uma vitória na Ucrânia garantirá matematicamente a classificação do time espanhol às oitavas de final.

Leia Também Barcelona confirma lesão grave no ligamento do joelho direito de Gerard Piqué

Apesar da explicação do treinador, essa será uma situação bastante rara na carreira da Messi. Apto a jogar, ele não foi sequer relacionado para a competição que já disputou 146 partidas e é um dos recordistas.

Além de Messi e De Jong, o Barcelona também não contará com Gerard Piqué. De acordo com o departamento médico, o zagueiro e capitão teve uma torção no ligamento lateral interno do joelho direito durante a partida contra o Atlético de Madrid, no sábado, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. Ao cortar uma bola, Correa caiu em cima da perna de Piqué e a articulação do joelho pareceu girar para trás.

"Os exames realizados neste domingo no jogador Gerard Piqué diagnosticaram uma torção de grau 3 no ligamento lateral interno do joelho direito e também lesão parcial do ligamento cruzado anterior. É uma baixa e sua situação será analisada nos próximos dias", informou o Barcelona em um comunicado oficial, sem confirmar se será necessário uma cirurgia.