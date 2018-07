Poupado, Ricardo Goulart vai desfalcar Cruzeiro no domingo

O Cruzeiro não terá o artilheiro do Campeonato Brasileiro para o duelo diante do Goiás, neste domingo, no Serra Dourada, pela 16.ª rodada. O meia Ricardo Goulart se queixou de algumas dores musculares e, para não correr risco de perder o atleta por lesão, a comissão técnica decidiu poupá-lo do confronto.

Sem contar com o maior goleador do Brasileirão, com nove gols, o técnico Marcelo Oliveira relacionou o meia Marlone. A tendência, no entanto, é que Marcelo Moreno, que volta ao time, ocupe a vaga de Ricardo Goulart entre os titulares. Com isso, Julio Baptista seria recuado para sua posição original, na meia.

Outro que desfalcará o Cruzeiro, mas por um período muito maior, é o volante Tinga. Depois de fraturar a tíbia e a fíbula da perna direita durante o treino da tarde de sexta-feira, o jogador foi submetido a uma cirurgia neste sábado, em Belo Horizonte. A operação foi realizada com sucesso e a expectativa é de que ele tenha alta já neste domingo.

Líder isolado do Brasileirão, com 36 pontos, o Cruzeiro está praticamente definido para enfrentar o Goiás com: Fábio; Mayke (Ceará), Dedé, Léo e Egídio; Lucas Silva, Henrique (Nilton), Éverton Ribeiro e Júlio Baptista; Willian e Marcelo Moreno.