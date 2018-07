Poupado, Uendel desfalca treino do Inter visando jogo com o Londrina

Dois dias depois de vencer o Guarani em Campinas, o Inter se reapresentou nesta segunda-feira e começou a preparação para o duelo com o Londrina, sábado que vem, no Beira-Rio. A atividade aconteceu com o clima bem mais leve, afinal, o time gaúcho se recuperou na reta final do primeiro turno e abrirá a segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro na vice-liderança.

Nesta segunda, o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho técnico em campo reduzido. O treinador levou todos os seus titulares a campo, com a exceção do lateral-esquerdo Uendel, que foi poupado.

Um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Inter na temporada, Uendel não apareceu no gramado do CT do Parque Gigante, assim como o zagueiro Danilo Silva, o lateral Carlinhos e o meia Juan, com problemas físicos. Ele foi substituído na atividade por Iago.

Para encarar o Londrina, no entanto, a tendência é que o Inter entre em campo com a mesma equipe que bateu o Guarani. O resultado fez com que a equipe chegasse a 33 pontos, agora a três do líder América-MG e a quatro do Vila Nova, primeiro time fora do G4.