Poupados, Juninho e Wesley devem desfalcar Palmeiras contra Botafogo

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina tem vários problemas para escalar o Palmeiras que enfrenta o Botafogo-SP, domingo, em Ribeirão Preto. E, no treino desta sexta-feira, ele descobriu que dificilmente contará com Juninho e Wesley, que sentem dores musculares.

Os dois nem participaram do treino desta sexta-feira e tem chances remotas de jogo. Já estão fora os zagueiros Victorino (lesão na panturrilha direita) e Wellington (dores na coxa esquerda) e os atacantes Diogo (dores no adutor da coxa direita) e Alan Kardec, suspenso.

Sem os seis jogadores, Kleina deve mexer bastante na equipe. Na zaga, Lúcio pode ter a companhia de Marcelo Oliveira ou Tiago Alves. Na lateral-esquerda, William Matheus deve entrar. Já do meio para frente, várias são as opções e são grandes as chances do treinador armar o time no 4-5-1, tendo apenas Leandro avançado e com Marquinhos Gabriel, Valdivia e Mazinho entre os titulares.

A definição da equipe deve acontecer no treino deste sábado, que não terá a presença da imprensa. O time mais provável é: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; França, Josimar, Mazinho, Valdivia e Marquinhos Gabriel (Vinícius); Leandro.