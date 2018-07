Poupados, Mayke e Paulo André dão lugar a Ceará e Bruno Rodrigo no Cruzeiro

De acordo com a comissão técnica do Cruzeiro, no entanto, nem Mayke nem Bruno Rodrigo preocupam para os próximos jogos. Eles serão poupados para estarem na melhor forma física possível diante do Mineros de Guayana, na Venezuela, no próximo dia 19, pela Libertadores.

Com os novos desfalques, quem ganhará uma chance é o lateral Ceará e o zagueiro Bruno Rodrigo. O confronto desta quarta, aliás, será a estreia oficial de Ceará na temporada. O jogador atuou somente no amistoso diante do Londrina, em janeiro, quando sofreu uma lesão que vinha o deixando afastado dos gramados.

Com quase meio time fora, Marcelo Oliveira ainda assim levará o que tem de melhor para o duelo diante do Villa Nova. Se repetir a escalação do treino desta terça, colocará o Cruzeiro em campo com: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Léo e Gilson; Willian Farias, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e Alisson; Leandro Damião.