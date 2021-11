Poupados no clássico, Felipe Melo, Jorge e Renan voltam a treinar pelo Palmeiras

De volta aos treinos após a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Santos, o Palmeiras teve a participação de Jorge, Felipe Melo e Renan nos trabalhos da manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol. O trio foi poupado no jogo de domingo devido a questões físicas, mas todos os três participaram das atividades comandadas pelo técnico Abel Ferreira na reapresentação.

Enquanto os titulares no clássico ficaram na parte interna do CT para realizar trabalhos regenerativos, os demais dos atletas fizeram atividades técnicas no gramado, incluindo os jogadores que entraram no decorrer do jogo. O treinamento foi dividido em duas partes, com trabalhos de marcação e a simulação de situações de ataque contra defesa.

Leia Também Abel trabalha para manter o foco e mantém dúvida na lateral antes da final da Libertadores

O volante Felipe Melo foi preservado no jogo contra o Santos para evitar desgaste físico, enquanto o zagueiro Renan foi poupado por ter sentido dores na panturrilha. O lateral-esquerdo Jorge está em fase final de transição física e pode voltar a atuar já nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO, no Allianz Parque.

O Palmeiras voltará aos treinos no centro de treinamento nesta terça-feira, na parte da tarde, quando finaliza a preparação para buscar sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Atlético-GO será válido pela 31ª rodada. O goleiro Weverton, que completou 200 jogos pelo Palmeiras no último fim de semana, falou sobre as expectativas para a próxima partida.

"Vejo o Palmeiras em um momento bom, melhorando seu desempenho jogo a jogo. Passamos por uma turbulência e isso nos trouxe um aprendizado também. Nessas cinco vitórias, tivemos grande performance, isso é importante, dentro do que o Abel fala de que esses jogos nos preparam pelo que vem pela frente. Temos mais uma oportunidade na quarta de fazer uma excelente performance diante de um adversário que tem suas qualidades", afirmou o goleiro.

Com 55 pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está dez atrás do líder Atlético-MG.