Poupando titulares, Atlético-PR encara Ceará em briga direta para fugir da degola

O Atlético-PR vai para o terceiro jogo consecutivo fora de casa. Depois de empatar com o Corinthians em São Paulo e golear o Peñarol no Uruguai, por 4 a 1, o time de Tiago Nunes já está em Fortaleza (CE) para o confronto direto com o Ceará, que briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo no estádio Presidente Vargas está marcado para as 16 horas deste sábado, pela 18ª rodada.

A sequência de jogos longe de Curitiba desgastou o elenco paranaense, forçando o treinador a mexer no time titular. Com o empate por 0 a 0 com o Corinthians, o Atlético-PR chegou aos 14 pontos, com a segunda pior campanha da competição, à frente apenas do rival Paraná, que tem 13. O Ceará vem logo a sua frente, com 15 pontos.

Wellington, que não estava inscrito na Copa Sul-Americana para enfrentar o Peñarol, retoma a sua condição de titular diante do Ceará. Ele entra no lugar de Lucho Gonzalez, que deve ser poupado, ficando no banco de reservas. O zagueiro Wanderson também volta a ficar à disposição e ganha a vaga de José Ivaldo ao lado de Léo Pereira. Sem Pablo, que cumpre suspensão automática, Bergson começa no ataque.

"É um confronto direto. Temos poucos dias para descansar, mas precisamos estar preparados", frisou o atacante Marcinho. "Será difícil jogar aqui, porque depois que mudaram o mando de campo (passaram a jogar no Presidente Vargas ao invés do Castelão) ainda não perderam", acrescentou o jogador.