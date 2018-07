Poupatempo ‘anuncia’ Felipe, do Corinthians, como reforço do Porto

Em sua página do Facebook, o Poupatempo, serviço criado pelo Governo de São Paulo para emissão de documentos, dentre outros serviços, cometeu uma gafe nesta terça-feira, e ‘anunciou’ a transferência do zagueiro Felipe, do Corinthians, para o Porto, de Portugal. “O zagueiro Felipe do SC Corinthians Paulista, que está com sua transferência fechada com o FC Porto, já foi ao Poupatempo Mogi das Cruzes tirar a Permissão Internacional para Dirigir (PID)”, diz o post, que tem ainda algumas fotos do jogador posando com funcionárias do local.

A negociação é dada como certa nos bastidores do Corinthians, mas o clube ainda não anunciou oficialmente o acerto com os portugueses. Clube e jogador, no entanto, já s emovimentam para o trâmite legal. Felipe chega para a temporada 2016/17, em que o Porto precisa se recuperar após ver o Benfica festejar conquistas.

Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o Porto pagará R$ 24 milhões por 75% dos direitos econômicos do zagueiro. O Corinthians continuará tendo 25% do atleta.