Prandelli admite convocar Totti para disputa da Eurocopa

O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, admitiu que pode convocar o veterano atacante Francesco Totti para a disputa da Eurocopa, que acontecerá a partir do dia 8 de junho, na Polônia e na Ucrânia. Atualmente com 35 anos, o jogador não defende a Itália desde que ajudou na conquista do título mundial na Copa de 2006, na Alemanha.

Depois do título na Copa de 2006, Totti resolveu se aposentar da seleção. Mas agora ele pode ser a solução para os problemas de Prandelli para montar o ataque italiano. Afinal, dois atacantes que seriam nomes certos na Eurocopa, Antonio Cassano e Giuseppe Rossi, estão se recuperando de problemas médicos e ainda são dúvida para a competição.

"Vou avaliar a condição física dos jogadores ao final da temporada", avisou Prandelli, em entrevista à tevê italiana, ao comentar sobre a sua convocação para a Eurocopa. "Se tiver grandes jogadores em boa forma, nós vamos levá-los em consideração. Isso inclui Totti? Porque não, se ele estiver em boa forma", completou o técnico da seleção italiana.

No último sábado, inclusive, Totti alcançou um feito histórico no futebol da Itália. Ao fazer dois gols na vitória sobre o Cesena, ele atingiu a marca de 211 gols pela Roma e se tornou o jogador que mais gols marcou por um único clube na história do Campeonato Italiano - ultrapassou Gunnar Nordahl, que alcançou 210 gols pelo Milan na década de 50.