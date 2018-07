Prandelli assumirá a Itália após a Copa do Mundo A Itália se prepara para defender o título mundial de 2006, mas já começou a planejar e definir o seu futuro. Neste domingo, Cesar Prandelli foi definido como novo comandante da seleção italiana após a Copa do Mundo, em substituição ao técnico Marcello Lippi, que dirigirá a equipe na África do Sul.