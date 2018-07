Prandelli celebra boa fase do futebol italiano O clima de Natal parece já ter contagiado Cesare Prandelli, técnico da seleção italiana. Com três equipes do país classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o treinador aproveitou para celebrar. Ele vestiu uma roupa de Papai Noel e distribuiu presentes para crianças em Florença.