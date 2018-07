Prandelli destaca 'personalidade e coração' da Itália Depois de ver a Itália triunfar diante da Inglaterra neste domingo, em Kiev, na Ucrânia, nas cobranças por pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o técnico Cesare Prandelli destacou a determinação e a postura exibida pela seleção italiana no confronto no qual o país se classificou para a semifinal da Eurocopa.