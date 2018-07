Prandelli diz que Balotelli pode ser o melhor do mundo

MILÃO - O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, disse que Mario Balotelli pode se tornar o melhor jogador do mundo a partir do momento em que perceber o seu verdadeiro potencial. Para ele, Roberto Mancini, treinador do Manchester City, é o homem certo para ajudá-lo a chegar lá.

"Nós conversamos ao telefone. Dei-lhe conselhos pessoais, que permanecerão entre nós", disse Prandelli em entrevista ao jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. "A esperança permanece a mesma, de que Mario decida finalmente investir em si mesmo, que ele diga, OK, agora eu vou ser o melhor do mundo, eu vou jogar fora o personagem que eu me tornei e deixar só o meu futebol falar. Eu sempre acredito que ele pode fazer isso".

Balotelli trocou a Inter de Milão pelo Manchester City em 2010, e se reencontrou com Mancini. No entanto, um desentendimento entre o jogador e o técnico voltou a provocar rumores de que o atacante pode voltar ao futebol italiano para o Milan, o seu time do coração.

"Não há nenhuma razão para que um treinador deva desistir de um grande talento. Não há outro treinador que Mario deve ser mais agradecido que Mancini. Ele queria, defendeu ele. Mario precisa fazer o que Mancini lhe pede", disse Prandelli. "Nós não tivemos problemas com Balotelli. Ele é sempre o último no treino, mas nunca atrasa. Eu tenho a vantagem sobre o Mancini que eu trabalho com ele por breves períodos, mas ele foi impecável na Eurocopa".