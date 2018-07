Prandelli elogia ataque do Uruguai e prevê jogo difícil por 3.º lugar

SALVADOR - O técnico Cesare Prandelli tem uma série de problemas para escalar a Itália diante do Uruguai, mas prefere não entrar no mérito dos aspectos táticos de sua equipe. O comandante afirma que sua grande preocupação é com a qualidade dos uruguaios. "Meu problema amanhã é enfrentar o Uruguai, que joga de maneira extraordinária e costuma ser bem ofensivo. Será uma partida completamente diferente da que foi contra a Espanha", avisa.

O treinador explica que, dentro dos limites, sua equipe está se preparando bem para o confronto que vale o terceiro lugar na Copa das Confederações, que será disputado neste domingo, às 13h, na Fonte Nova, em Salvador, mas lamentou o pouco tempo de descanso entre uma partida e outra. O mais provável é que estrelas como Buffon, Pirlo e De Rossi fiquem fora, seja por desgaste muscular, seja para serem poupados.

De qualquer maneira, ele vê com bons olhos o confronto com os sul-americanos. "Não quero falar muito do aspecto tático, mas é bom ter essas disputas. É uma seleção que admiramos muito, tem o espírito uruguaio, com jogadores que tem grande temperamento e qualidade, que se adapta ao tipo de adversário e com um potencial ofensivo impressionante. Geralmente eles se posicionam defensivamente e conseguem contra-atacar com três ou quatro jogadores", diz.

A Itália vem de uma eliminação sofrida para a Espanha, quando lutou por 120 minutos, não levou gols, mas caiu nos pênaltis. Já o Uruguai caiu diante do Brasil na semifinal, mas entrou em campo um dia antes, então teve mais tempo para se recuperar para a disputa do terceiro lugar. Como o jogo será às 13h e a previsão é de calor em Salvador, Prandelli sabe que terá de escalar um time que esteja melhor fisicamente do que tecnicamente.