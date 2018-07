Prandelli exalta Buffon e maturidade de Balotelli

"O Buffon nos salvou, ele tem se comportado como um capitão de verdade. Sobre o Balotelli? Está se acostumando com os desafios e precisa continuar bom em manter o equilíbrio, como fez esta noite", declarou Prandelli, exaltando a liderança de Buffon, que disputou sua 126ª partida pela Itália. Com este número, igualou-se ao ex-capitão Paolo Maldini como o segundo jogador que mais atuou pela seleção. Os dois só são superados pelo zagueiro Fabio Cannavaro, com 136 jogos.

Apesar dos elogios, o treinador não saiu de campo totalmente satisfeito e alertou que a Itália precisa de mais velocidade para fugir de esquemas defensivos como o de Malta. "O que nós precisamos tirar deste jogo é aprender a ser mais rápidos quando encontramos equipes fechadas. Mas o mais importante era ganhar, esses três pontos significam muito."