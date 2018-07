Prandelli povoa o meio-campo e aposta na posse de bola contra o México

RIO - Quando Cesare Prandelli assumiu a seleção, o time estava em pedaços. Seu antecessor Marcello Lippi havia levado muitos veteranos para o Mundial na África do Sul e visto a Itália ser eliminada na primeira fase.

Com paciência, tato e competência, reconstruiu a equipe, mudou o seu jeito de jogar priorizando a técnica e a ousadia à marcação, e a tornou não apenas respeitada novamente – como deve ser uma tetracampeã do mundo –, mas também admirada por seu novo estilo. E é esse estilo, que tem como princípio a posse de bola, que ele quer ver hoje diante do México.

As atuações ruins contra República Checa e Haiti, somadas à condição física abaixo do ideal de alguns jogadores, levaram o treinador a mexer no time e no esquema para tentar manter o modelo que vem dando certo. Sacou um atacante (El Shaarawy) e colocou o meia Giaccherini. Pela primeira vez depois de 37 partidas sob o seu comando, a Itália entrará em campo com apenas um homem de frente (Balotelli).

O técnico aposta na posse de bola para evitar que seus jogadores se desgastem muito, ainda mais se a temperatura estiver alta. No amistoso de terça contra o Haiti, o time foi derretendo com o passar do tempo e nos minutos finais cedeu um empate que repercutiu mal. Prandelli sabe que os mexicanos estão em melhor condição física, por isso quer que seu time dite o ritmo.

"Mudei o sistema de jogo levando em conta principalmente o aspecto físico", disse. "Pelo trabalho feito nos últimos dias e pela motivação dos jogadores, tenho certeza de que faremos uma grande partida contra o México."

O jogo de hoje será especial para Pirlo. O craque da Juventus vai completar 100 partidas pela Azzurra num palco nobre. Ele ficou fora do confronto com o Haiti para chegar à marca histórica no Maracanã, o que é justo em se tratando de um jogador de sua estirpe, "É maravilhoso chegar a essa marca num estádio em que sonho jogar desde que era criança.".