Prass afirma estar orgulhoso de chance na seleção olímpica

O goleiro do Palmeiras, Fernando Prass, disse neste sábado ainda não ter sido informado oficialmente pela CBF sobre a sua pré-convocação para o torneio olímpico de futebol dos Jogos do Rio, em agosto. Prestes a completar 38 anos, o jogador evitou falar sobre a possível oportunidade, mas garantiu que o sentimento é de alegria pelo reconhecimento à boa fase vivida no clube paulista.

O nome de Fernando Prass está entre os 35 da lista entregue pelo técnico da seleção olímpica, Rogério Micale, ao COI. A lista final com os 18 deve sair no fim do mês. "Só vou poder falar quando tiver a informação. Se realmente for confirmado, só de vestir a camisa da seleção é uma honra, uma realização profissional muito grande. Mas vamos pensar primeiro no Palmeiras. Preciso me dedicar aqui", comentou.

O goleiro deu entrevista aos jornalistas na zona mista do estádio Allianz Parque, em São Paulo, onde neste sábado o Palmeiras bateu o Santa Cruz por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. No clube desde 2013, Fernando Prass foi campeão brasileiro da Série B, em 2013, e da Copa do Brasil no ano passado, título em que foi um dos heróis na decisão por pênaltis.

Fernando Prass afirmou que apesar de ser veterano, não pensa em aposentadoria. "Até os 44 anos eu ainda me dou o direito de sonhar", disse. Até agora nem o goleiro e nem o Palmeiras receberam comunicação oficial sobre a pré-convocação. A lista foi encaminhada diretamente ao COI, sem anúncio oficial. Dos 35 nomes, alguns ainda continuam desconhecidos.

A possível ida do goleiro à Olimpíada seria entre os três convocados acima dos 23 anos. A possibilidade de perder além de Fernando Prass o atacante Gabriel Jesus, de 19 anos, não preocupa o Palmeiras. "Para o clube é motivo de orgulho ver que atletas nossos estão sendo para a seleção brasileira", afirmou o diretor-executivo Alexandre Mattos.