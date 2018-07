Prass alerta Palmeiras contra provocações no Paraguai Um dos jogadores mais experientes do atual elenco do Palmeiras, Fernando Prass está prestes a reencontrar o Libertad, nesta quinta-feira, em Assunção, pela Copa Libertadores. O goleiro encarou o rival paraguaio no ano passado, quando era jogador do Vasco, e nesta terça fez um alerta ao elenco palmeirense sobre as provocações dos torcedores locais e as condições adversas que deverão ser enfrentadas no acanhado Estádio Nicolás Leoz.