Prass confirma liminar, mas diz não prejudicar Vasco

"A liminar na Justiça era apenas uma forma de eu poder ter liberdade para negociar um acordo. Nunca pensei em prejudicar o Vasco ou tentar receber nada além do que me era devido", explicou o goleiro, que anunciou um acordo com o ex-clube. "Como tudo foi resolvido, já está encaminhado um acordo judicial".

De acordo com Prass, a rescisão de seu contrato, na segunda-feira, aconteceu de forma amigável. "O desfecho da negociação foi o melhor possível. A todo momento procurei assegurar que o Vasco fosse beneficiado com a minha saída e o Palmeiras foi o clube que pôde dar essa tranquilidade, conforme será anunciado amanhã [quarta] pela diretoria do Vasco", declarou, sem dar detalhes sobre o anúncio.

"Agradeço a torcida vascaína pelo apoio que sempre me deu. Procurei sempre honrar a camisa do Vasco. Tenho certeza que fiz tudo o que tinha condição de fazer. Não sei se foi suficiente para agradar a todos, mas garanto que fui ao meu limite", afirmou Prass. "Agora se inicia um novo desafio na minha carreira e espero poder atender a expectativa e confiança que o Palmeiras está depositando em mim".