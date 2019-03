Prass critica arbitragem em jogo do Palmeiras: 'Se complicam à toa'

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, reclamando bastante da arbitragem, após o empate por 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O protesto é pelo fato do VAR não ter sido utilizado no lance que resultou no gol da equipe da casa. O goleiro Fernando Prass foi um dos mais incisivos. A equipe da capital também não ficou quieta e, através das redes sociais, criticou a atitude do árbitro.

"Eu estava de frente para o lance, sem ninguém tapando a minha visão. A bola bateu na mão. Os caras se complicam à toa. O VAR veio para ajudar, porque ele não foi ver o monitor que ele tem? Ele se complica à toa, ou não", disparou o goleiro, em entrevista ao SporTV. "A gente fica meio sem saber o que pensar", completou.

Prass ainda contou que os jogadores do Palmeiras foram informados no intervalo do jogo, que a bola bateu na mão de Murilo Henrique, na jogada que resultou no gol de Cléo Silva. Ao questionar Raphael Claus, ouviu a justificativa do árbitro. "Ele disse que parecia que tinha pego, mas havia uma câmera que parecia que não havia pego na mão. O VAR tem que mostrar essa imagem, então", pediu.

Apesar da reclamação, o resultado não foi dos piores para o Palmeiras. O time alviverde precisa apenas de uma vitória simples para se classificar. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira, no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque estará sendo usado para show.