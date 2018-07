Prass critica postura de dirigentes e rebate presidente do São Paulo

SÃO PAULO - Coube ao goleiro Fernando Prass a ingrata missão de tentar responder as declarações do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, que, dentre outras coisas, afirmou nesta terça-feira que o Palmeiras está se apequenando por reclamar do papel do clube do Morumbi na negociação que deve fazer o atacante Alan Kardec ser anunciado como reforço são-paulino na quarta. Mostrando muita sensatez, o goleiro criticou a discussão pública que se tornou as entrevistas do dirigente tricolor e do presidente do time do Palestra Itália, Paulo Nobre.

"Fiquei sabendo da entrevista do Paulo Nobre e não sei muito bem o que o presidente do São Paulo disse, mas é uma discussão entre eles. Cada um sabe onde o calo aperta e são bem grandinhos para saber o que falam e que representam dois grandes clubes do mundo. Se o presidente (Aidar) falou que o Palmeiras foi juvenil, foi uma declaração infeliz. Tem de tomar cuidado com o que fala. Seja o dirigente do Palmeiras, do São Paulo, do Inter... ", disse o goleiro, que se esquivou ao ser questionado se o São Paulo foi antiético na negociação para contratar Kardec.

"Cada um tem o seu valor. Discutir ética é complicado. Tenho meus valores e cada um tem o seu valor. A gente fica discutindo durante anos e não chegaria num consenso", explicou o goleiro do Palmeiras.

O único ponto que parece ter incomodado o goleiro foi o fato de Aidar menosprezar o Palmeiras. "Em relação aos clubes, aumentam os ânimos e a torcida por causa dessas declarações que vão de encontro a história do Palmeiras. Falar da tradição e da grandeza do Palmeiras é sempre complicado. Em relação ao procedimento do clube é outra coisa. Atacar a história é complicado", lamentou o experiente goleiro.

RIVALIDADE EM CAMPO

Prass teme que tais declarações possam aumentar a rivalidade entre os torcedores. E acredita que o dirigente tricolor tenha apelado para o lado histórico por ainda não estar acostumado com o cargo que ocupa. "Os ânimos ficam mais aflorados com essas declarações e podem ir para um caminho perigoso. O Aidar assumiu há pouco tempo (a presidência de São Paulo) e talvez ainda não esteja familiarizado com a importância das declarações de um presidente. Tomara que as coisas se acalmem e transcorram no ritmo mais natural possível e que isso não cause nenhum acontecimento grave."

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e volta a campo domingo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.