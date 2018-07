Prass diz que elenco precisa dosar empolgação

Talvez nenhum clube brasileiro tenha tanta expectativa para iniciar a temporada como o Palmeiras. As 16 contratações no início do ano fizeram com que o torcedor voltasse a acreditar em novos tempos no clube. O goleiro Fernando Prass tem acompanhado tudo atentamente e destaca que, apesar da alegria em ver um futuro muito mais promissor, o elenco não pode entrar no clima de euforia da torcida.

"A expectativa é muito boa, porque estamos contando com uma estrutura boa e temos novos jogadores, mas precisamos dosar isso. O torcedor pode agir em cima da emoção e da paixão, a gente não. A gente tem que estar muito focado e entender que as coisas ainda precisam acontecer. Já vi muitos times no papel que eram bons e não deram resultado e o contrário também", analisou.

O goleiro ainda faz questão de destacar a importância da torcida no crescimento da equipe e espera que o apoio demonstrado no ano passado, quando o time vivia um momento ruim, se repita neste ano. "A torcida entendeu a sua importância, não só enchendo a arena, mas lá no começo do processo. Aderiu em massa ao plano de sócio-torcedor, já estamos em segundo no ranking, e a torcida do Palmeiras é muito maior que a do Inter. A torcida empolga, se associa em massa e, na esfera do embalo, vêm os novos patrocinadores. Isso motiva", destacou o experiente jogador.