Prass é exaltado por Marcos e Dudu no dia de seu último jogo como profissional

O goleiro Fernando Prass, atualmente no Ceará e ex-Palmeiras e Vasco, irá se aposentar do futebol profissional após a partida desta quinta de seu time contra o Botafogo, no Engenhão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Considerado ídolo do time alviverde, o arqueiro recebeu mensagens de ex-colegas, como Dudu, e de outros grandes nomes da história palmeirense, como Marcos.

Fernando Prass atuou no Palmeiras entre 2013 e 2019, período em que foi duas vezes campeão da Série A do Brasileirão, uma da Série B e uma da Copa do Brasil. Foi no torneio mata-mata que mais se consagrou, tanto por defesas importantes quanto por converter o pênalti que confirmou o título. O goleiro também venceu outra Copa do Brasil pelo Vasco e a Copa do Nordeste pelo Ceará.

"Fernando Prass encerra hoje sua carreira como goleiro. Fui um, junto com o César Sampaio, que o escolhemos pra ser nosso goleiro. Como ótimo profissional nos entregou muito mais do que precisávamos, virou ídolo, símbolo de respeito, dignidade e profissionalismo. Queria te agradecer amigo e torço sempre por seu sucesso, onde quer que esteja, seu lugar estará sempre guardado em nossos corações e em nossa história! Vida longa, Fernando Prass!", escreveu Marcos.

Dudu se manifestou em um tom mais pessoal. "Fala, Prass. Sei que, hoje, você vai encerrar seu ciclo como jogador de futebol profissional. Tive a honra e o prazer de jogar ao seu lado, dividir vestiário com você e aprender, diariamente, tudo o que me ensinou. Gostaria de te parabenizar não somente pela brilhante carreira, mas pelo profissional e pela pessoa que é. Sou extremamente grato por ter feito parte de sua gigante história. Desejo toda a sorte do mundo nessa nova etapa da sua vida, meu amigo!!! Seja lá o que for fazer, tenho certeza de que alcançará o mesmo sucesso. Grande abraço", disse, como se falasse diretamente ao goleiro. Prass respondeu agradecendo a Dudu pela amizade.

Fernando Prass tem 42 anos de idade. No Palmeiras, se tornou símbolo da retomada do clube, por ter chegado no clube na Série B, o time quase ter caído em 2014, mas em seguida, voltado a ser protagonista no cenário nacional e conquistado títulos pelo time alviverde. Muitos torcedores palmeirenses também elogiaram o goleiro nas redes sociais.

O Ceará não informou se preparará algum tipo de homenagem a Fernando Prass. O goleiro deixou de ser o titular da equipe e Richard assumiu o posto ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro.