Prass e Thiago Silva estão na pré-lista para Olimpíada

O goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, e o zagueiro Thiago Silva, do PSG, estão na lista de 35 jogadores pré-selecionados pela CBF para a disputa dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Eles ocupariam duas das três vagas disponíveis para jogadores acima de 23 anos. A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com. A lista completa, não divulgada para a imprensa, foi enviada para o Comitê Olímpico Internacional na quarta-feira. A lista definitiva, com 18 jogadores e mais quatro suplentes, que podem ser chamados em caso de contusão dos 18 iniciais, será anunciada no dia 29.

Prass tem 37 anos e nunca foi convocado para a seleção brasileira. Sempre que questionado sobre a possibilidade de defender o time nacional, diz que gostaria de ter oportunidade, mas acha que já passou seu tempo. Entretanto, a CBF tem tido muita dificuldade para conseguir a liberação dos atletas para a competição, já que não é um torneio Fifa. O goleiro Ederson, do Benfica, que seria titular, não deve ser liberado pelo clube português.

Quanto a Thiago Silva, ele perdeu espaço na seleção com o técnico Dunga. Embora seja titular no PSG, ao lado de David Luiz, o ex-comandante brasileiro preferia convocar Marquinhos, seu reserva, para defender a seleção.