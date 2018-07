Prass está ansioso para volta palmeirense ao Pacaembu O goleiro Fernando Prass está ansioso para a estreia do Palmeiras no estádio do Pacaembu pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time recebe o ABC na capital paulista pela primeira vez após mandar quatro jogos no interior paulista como punição por incidentes causados por torcedores no Brasileirão do ano passado.