Prass faz trabalho exclusivo com novo preparador de goleiros

A indefinição de quem é o goleiro titular do Palmeiras levou o clube contratar um novo preparador de jogadores da posição e, no primeiro dia de trabalho, o recém-chegado Oscar Rodriguez deu atenção exclusiva a Fernando Prass. O goleiro fraturou o cotovelo direito em maio e desde então está sem jogar, mas nesta terça-feira trabalhou por quase uma hora com o novo preparador.

Oscar chegou ao Palmeiras por indicação do técnico Dorival Junior, com quem trabalhou no Atlético-MG, em 2010. No primeiro dia simulou com Prass um trabalho de saltos sobre cones e defesas em chutes rasteiros no campo, além de conversarem bastante. Na primeiro parte do treino, ainda com os demais goleiros presentes, Dorival acompanhou atentamente o desempenho de cada uma das opções.

Desde a lesão de Prass o Palmeiras ainda não definiu quem é o substituto. Depois de testar Bruno e Fábio, Deola tem sido o titular, embora nenhum deles tenha convencido em jogos do Brasileirão . A comissão técnica do Palmeiras estipula que o retorno do goleiro será na primeira quinzena de outubro, porém a volta dele também já foi adiada em outras ocasiões.

O principal fator a atrasar a recuperação do goleiro foi a necessidade de ter feito uma segunda cirurgia no local machucado. O procedimento foi para retirar pinos e fios aplicados no local e que estavam causando incômodo. Prass fraturou o cotovelo durante jogo com o Flamengo, no Maracanã, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão.