Prass festeja vantagem sobre o Inter e lamenta eliminação do Flamengo na Libertadores

O Palmeiras jogou pela Copa do Brasil, venceu o Internacional por 1 a 0, mas muito torcedor alviverde ficou de olho na rodada da Copa Libertadores e vibrou com a eliminação do Flamengo, tido como um dos principais rivais do time na competição. Mas para o goleiro Fernando Prass, a eliminação do rubro-negro não foi festejada, pelo contrário.

"Eu sinceramente estava torcendo para todos os brasileiros passarem na Libertadores, porque a estrutura e qualidade daqui é diferente. Mas Libertadores é sempre complicado. Só para lembrar, fomos lá no Uruguai, tomamos porrada e ainda fomos punidos. O nosso jurídico vai tentar reverter isso aí", afirmou o goleiro.

Prass sabe que o Palmeiras só volta a campo pela Libertadores na próxima semana, para tentar carimbar a vaga na Libertadores. Mas elogiou a atuação da equipe contra o Inter e comemorou a vantagem no duelo. "Na nossa proposta de jogo, a gente ia sofrer um pouco, mas tínhamos jogadores de velocidade na frente. Acho que o 1 a 0 é um grande resultado e precisamos trabalhar para fazer gol em Porto Alegre", disse.

Ele lembra que se o Palmeiras fizer um gol no confronto de volta contra o Inter, o time gaúcho precisará fazer três gols para se classificar. "Foi bom não termos sofrido gol em casa", comentou o goleiro, que fez uma importante defesa no final da partida, na cabeçada de Rodrigo Dourado, e garantiu a vitória do time.