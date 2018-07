Prass garante melhora e 'se escala' no time do Palmeiras para sábado

Fernando Prass mais uma vez não participou do treinamento com o elenco do Palmeiras, mas garante que estará em campo no sábado, diante da Ponte Preta, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro passou por exames e não foi detectada nenhuma lesão, mas, como ainda sente dores nas costas, foi poupado da atividade realizada na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol.

"Até pelos treinos, às vezes eu tenho um pequeno incômodo. Em 2013, quando fomos fazer dois jogos em Londrina, tive esse problema, tratei e consegui jogar. Amanheci de segunda para terça com um pouco de dor, que muitas vezes eu sinto, mas começou a aumentar. As costas travaram. Fizemos exames e não tem nada de mais sério. Estou tratando desde ontem e estou bem melhor. Acho que à tarde já vou para o campo", disse o goleiro, em entrevista coletiva realizada nesta quarta.

Prass é o único jogador que participou de todas as 26 partidas do Palmeiras na temporada. Caso não tenha condições de jogo, Vagner pode fazer a sua estreia neste sábado. "Fiquei um ano e meio sem problema algum e agora deu, mas em um ou dois dias eu estarei bem", assegurou o titular do gol palmeirense.

Com a forte chuva que caiu no CT durante o treino, os jogadores não foram para o gramado e fizeram apenas um trabalho físico na academia. O time deve ir a campo no treino da tarde, que será realizado sem a presença da imprensa. A tendência é a de que Prass participe de, pelo menos, parte da atividade.

Ao golear o Atlético-PR por 4 a 0 no último sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras largou na frente neste Brasileirão. Já Ponte Preta, próximo adversária da equipe alviverde, empatou por 0 a 0 com o Figueirense em sua estreia, em Florianópolis, e buscará em casa a sua primeira vitória na competição.