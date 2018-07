Prass pede calma aos palmeirenses: 'Kardec era apenas uma parte do time'

SÃO PAULO - A notícia sobre a transferência de Alan Kardec fez com que muitos torcedores do Palmeiras mostrassem preocupação com o futuro da equipe no Campeonato Brasileiro. Alguns até falaram que o time corre o risco de rebaixamento sem a presença do jogador na equipe. Para o goleiro Fernando Prass, tudo é fruto de um grande exagero e supervalorização ao atacante.

"O Kardec era um jogador importante para gente, como vários outros são, mas o Kardec era uma parte do time. Era uma das partes mais visíveis, porque ele era quem fazia o gol e isso sempre marca mais. Mas ele recebeu o passe de alguém e teve quem ficasse lá atrás marcando, para ele atacar", disse o goleiro palmeirense.

Prass seguiu o discurso de boa parte dos palmeirenses e também lamentou a saída do atacante, um dos destaques do time na temporada. Embora tenha amenizado a importância do jogador, o goleiro espera que a diretoria aproveite para contratar um reforço para o ataque.

"Claro que a forma com que a negociação do Kardec se desenrolou foi mais traumática, mas é rotina no futebol. Todo time perde e contrata jogador. Daqui a pouco vai chegar alguém e ocupar espaço do Kardec, como ele ocupou o espaço do Barcos. Cabe ao Palmeiras se mexer, ter competência e agilidade para reforçar o grupo", avisou o capitão palmeirense.

Sem Kardec, o Palmeiras tem Henrique e Miguel como opção para atuar em uma função parecida com a de Alan Kardec. O técnico Gilson Kleina pode também alterar o esquema tático da equipe, apostando em dois atacantes de mais velocidade. Para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, a tendência é que o atacante mais uma vez seja formado por Marquinhos Gabriel e Leandro, como aconteceu contra o Fluminense.