Prass quer solução para Palmeiras acabar com 'a mesma desculpa'

Nos últimos jogos, os jogadores e o técnico Oswaldo de Oliveira têm deixado o gramado com uma reclamação na ponta da língua. O discurso é que o resultado não foi conquistado porque o adversário entrou recuado demais e dificultou a vida do Palmeiras. Para o goleiro Fernando Prass, a desculpa não pode mais ser utilizada e chegou a hora da equipe aprender a sair desta situação.

"Eles jogaram fechados e congestionaram o meio. A gente tinha que abrir o jogo, mas não tinha espaço. A gente tem que ter solução para esses problemas", cobrou o experiente goleiro.

Prass ainda deixa claro que para o time começar a se reerguer é preciso uma melhora técnica. "É difícil falar um motivo objetivo ou certeiro, mas até pelo adversário, temos que ser melhor tecnicamente do que eles", analisou.

"Precisamos ter soluções para furar o bloqueio desses times que vêm jogar aqui com essa proposta de marcar atrás e não sair. Taticamente estamos marcando sob pressão, sem deixá-los criar situações e jogando pelos lados do campo, mas falta criatividade no último passe e uma jogada individual", completou.

O goleiro nega que a formação com apenas um atacante mais próximo da área possa ser a razão pelas más atuações da equipe do Palmeiras. "Não é por ser 4-4-2, 3-5-2 ou 3-6-1 que não estamos conseguindo vencer os jogos. O problema é nosso. Temos que melhorar tecnicamente. Sabemos que a confiança sai um pouco porque os resultados não estão acontecendo, mas só nós podemos reverter isso", completou.