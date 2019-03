Prass pega o 14º pênalti e completa um ano sem perder no Palmeiras

A polêmica com a arbitragem no empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Novorizontino fez com que a defesa de pênalti feita por Fernando Prass ficasse em segundo plano, mas o fato é que o goleiro escreveu mais um capítulo em sua vitoriosa e bonita história no clube. Ele chegou a incrível marca de 14 cobranças de pênaltis defendidas em seis anos e alcançou a marca de um ano sem perder com a camisa alviverde.

No dia 21 de março do ano passado, o Palmeiras goleou o mesmo Novorizontino por 5 a 0, também pelas quartas de final do Paulista, com Prass como titular. Desde então, ele atuou por nove jogos, sendo sete vitórias e dois empates. A última derrota do goleiro, jogando, foi no dia 5 de março, quando o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o São Caetano.

Quando o assunto é pênalti, mais uma vez Prass chama a atenção. É verdade, porém, que muitos torcedores reclamaram que ele falhou no gol do Novorizontino, ao rebater uma bola para o meio da área e deixar fácil para Cléo Silva marcar. Mas ele se redimiu em grande estilo, pegando a penalidade chutada por Hugo Henrique.

"Pênalti tem um pouco de tudo. Estudo do batedor, feeling... Sabia que ele dava aquela parada, mas não sabia o canto. Esperei ao máximo para ele não me ver pular e acabar batendo no meio", contou o goleiro, em entrevista a TV Palmeiras.

No total, já foram 14 pênaltis defendidos por Prass. O primeiro foi no dia 30 de julho de 2013, quando ele pegou a cobrança de Radamés na vitória por 4 a 0 sobre o Icasa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Um fato curioso é que Prass, de 41 anos, já pegou até pênalti de quem hoje é seu companheiro de time no Palmeiras. Primeiro, foi de Gustavo Scarpa, na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense pela Copa do Brasil de 2015. No ano seguinte, defendeu o chute de Lucas Lima no clássico com o Santos, pelo Paulistão.

Veja a lista completa dos pênaltis defendidos por Fernando Prass no Palmeiras: