Prass pode ser punido no STJD por admitir 'mala branca'

O goleiro do Palmeiras, Fernando Prass, vai ser investigado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva após ter declarado em entrevista que recebeu "mala branca" (incentivo dado por alguma equipe, que não a do atleta, para vencer outro time) para vencer outro time durante a sua carreira. A procuradoria solicitou ao Palmeiras na noite de quarta-feira o áudio e vídeo desta entrevista para que possa analisar as declarações do goleiro.

De acordo com o procurador-geral do STJD, Paulo Schimitt, o jogador pode ser enquadrado no artigo 238, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente ao recebimento ou solicitação de vantagem indevida para praticar, omitir ou retardar ao de ofício. A punição para esse artigo é de suspensão de 360 a 720 dias e multa de R$100 a R$100 mil.

A declaração do goleiro foi feira durante entrevista coletiva na quarta-feira. "Isso acontece, é normal. Já recebi de outro clube para vencer o jogo. Se dinheiro garantisse alguma coisa, nós mesmos faríamos uma vaquinha. Mas isso não existe, é muito subjetivo", afirmou Prass.