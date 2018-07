Prass recupera espaço no Palmeiras e aguarda renovação de contrato

A situação de Fernando Prass no Palmeiras mudou bastante nos últimos dias. A lesão do titular Jailson e o início das negociações para o renovar contrato deram ao goleiro de 39 anos mais estabilidade, situação contrastante à vivida até semanas atrás, quando se tornou reserva e estava ainda sem ter iniciado as conversas para estender o vínculo com o clube.

Prass é o jogador do elenco profissional que está há mais tempo no Palmeiras, desde dezembro de 2012. O goleiro tem contrato somente até o fim da temporada e já poderia, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe, pois está há menos de seis meses do fim do vínculo. A vontade dele, porém, é de continuar no Palmeiras, por se sentir à vontade no clube e se considerar apto para jogar em alto nível pelas próximas temporadas.

Em julho, mesmo mês em que poderia assinar previamente com outra equipe, o goleiro perdeu ainda a vaga de titular. O técnico Cuca optou por apostar em Jailson após Prass cometer falhas nos jogos anteriores. A situação não desanimou o antigo titular. A chance voltou às mãos dele pela lesão do colega. Um problema no quadril afastará Jailson por tempo indeterminado.

Enquanto isso, Prass continuará como titular do técnico Cuca, ao mesmo tempo em que aguarda o desfecho para renovar contrato. O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse nesta semana em entrevista à ESPN Brasil que já se reuniu com o goleiro para tratar do assunto. "No momento estamos preocupados em sair dessa situação difícil, de reencontrar o caminho das vitórias. Temos de concentrar no nosso dia a dia. Vamos conversar com o Prass, a ideia é de que ele fique", disse.