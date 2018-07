Prass repete discurso de Dorival e minimiza ausência de Valdivia

A partida diante do São Paulo, no próximo domingo, é considerada decisiva pelo Palmeiras. A apenas cinco rodadas do fim do Brasileirão, porém, o time deve ficar sem Valdivia, a principal peça no meio-campo alviverde. Um dia depois de Dorival Júnior afirmar que pretende fazer a equipe "viver sem" o chileno, Fernando Prass repetiu o discurso. Para o goleiro, o grupo tem condições de suprir a falta do camisa 10.

"Prefiro não jogar a responsabilidade toda em um só jogador. Ele é importante por ter características únicas no elenco, mas, pelo tamanho do Palmeiras, é impensável ser tão dependente assim de um só jogador. Com ele somos mais fortes, mas temos condições de enfrentar qualquer um mesmo sem o Valdivia", afirmou.

Desde que voltou ao Palmeiras, no empate por 2 a 2 contra o Flamengo, na 22.ª rodada, Valdivia tem se destacado no meio-campo do time alviverde. Com o chileno em campo, a equipe alviverde bateu Vitória, Chapecoense, Botafogo, Grêmio e Bahia no segundo turno do Brasileirão. Além disso, empatou com o Corinthians após abrir 1 a 0 e sofrer um gol nos acréscimos.

Suspenso por um pisão no volante Amaral, do Flamengo, Valdivia desfalcou o Palmeiras em dois jogos depois de voltar à equipe. Contra o Goiás, o Alviverde acabou goleado por 6 a 0. Depois, o time ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão.

Depois da boa sequência, o meia voltou a ser convocado pelo Jorge Sampaoli para a disputa de dois amistosos. A diretoria do Palmeiras, no entanto, ainda tenta contra com o chileno durante o clássico de domingo. A ideia é trazer o camisa 10 entre as partidas contra a Venezuela, no dia 14, e o Uruguai, no dia 18.

Sampaoli já negou uma vez a liberação, alegando que conta em sua seleção com outros atletas que atuam no futebol brasileiro e que os clubes também queriam contar com eles. Na concepção do treinador chileno, ele, dessa forma, teria de abrir mão de todos.