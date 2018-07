Prass rescinde com o Vasco e deixa o caminho livre para o Palmeiras

RIO - Fernando Prass não é mais jogador do Vasco. O goleiro teve seu contrato rescindido oficialmente nesta segunda-feira, conforme consta no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube ainda não se pronunciou sobre a saída. E a tendência é que o jogador seja anunciado como novo reforço do Palmeiras a qualquer momento.

O goleiro de 34 anos, revelado pelo Grêmio, chegou ao Vasco em 2009, para jogar a Série B do Brasileirão, sendo campeão do torneio e ajudando o time cruzmaltino a voltar para a primeira divisão. Desde que chegou, nunca perdeu a posição de titular, participando de todos os jogos do Vasco no Brasileirão de 2010 e 2011 e perdendo apenas uma partida no campeonato deste ano, exatamente na última rodada, quando os titulares foram poupados.

Mas o jogador estava insatisfeito com o atraso de salários e conseguiu a rescisão. Seu destino pode ser o Palmeiras, que está atrás de um goleiro experiente para jogar a Série B do ano que vem. O acerto entre o goleiro e o clube alviverde aconteceu já há alguns dias, mas o acordo não foi assinado porque o time carioca ainda tentava mantê-lo no elenco.

Prass foi um pedido do técnico Gilson Kleina e sendo confirmada sua contratação será o segundo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. O primeiro foi o lateral-direito Ayrton, do Coritiba.

Como ainda não assinou contrato, ninguém no Palmeiras confirma sequer que houve algum contato. O receio é de anunciar a contratação, mas na hora de assinar o contrato o jogador pedir mais do que o combinado ou algum clube aparecer com proposta melhor.