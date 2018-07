Prass retira pinos do cotovelo e volta ao Palmeiras em setembro

O goleiro Fernando Prass removeu nesta terça-feira alguns pinos e um fio que foram colocados em seu cotovelo direito durante cirurgia realizada no dia 5 de maio. O jogador do Palmeiras reclamava de dores e por isso decidiu passar por um novo ato cirúrgico.

A intervenção não muda em nada o cronograma de recuperação. Ele poderia fazer a cirurgia até o fim do ano e decidiu antecipar por estar se sentindo incomodado ao realizar determinados movimentos. A previsão para retornar aos gramados continua sendo a primeira quinzena de setembro. Enquanto isso, Fábio deve continuar como titular, embora tenha falhado no clássico com o São Paulo, no último domingo.

Prass tem treinado com uma proteção especial que reduz o impacto no cotovelo e tem participado de boa parte dos treinamentos. Como ainda não tem condições de jogo, o goleiro tem ajudado na conversa com alguns atletas, em especial os mais jovens.