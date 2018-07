Prass revela frustração por desfalcar Palmeiras na luta contra a queda

O goleiro do Palmeiras, Fernando Prass, afirmou nesta quarta-feira estar frustrado por não poder ajudar o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogador não atua desde 4 de maio, quando teve uma fratura no cotovelo direito. Desde então, convive com a ansiedade de voltar a jogar enquanto a equipe sofre para arrumar um substituto no gol.

"Imagina um cara que está acostumado a jogar sempre ficar agora quatro meses parado? Tem a frustração pessoal de não poder jogar e fazer o que gosta, e a frustração de ver o Palmeiras em dificuldades e não poder fazer nada em termos práticos", disse o goleiro em entrevista à TV Palmeiras.

A lesão de Fernando Prass ocorreu durante jogo com o Flamengo, no Maracanã, e já no dia seguinte ele passou por cirurgia. No procedimento, os médicos implantaram dois pinos e um fio de aço no local. Depois de retornar aos treinos, o goleiro voltou a ser operado, dessa vez para retirar os objetos implantados, que o estavam incomodando. Atualmente, Prass está em fase final de cicatrização.

Desde que saiu do time, o Palmeiras já testou três goleiros como substitutos. Embora Bruno, Fábio e Deola não tenham convencido a torcida nem as comissões técnicas, Prass prefere não se apressar para estipular um prazo de quando retornaria aos gramados. "Não é uma lesão muito comum para goleiro e não se tem parâmetro para se avaliar. Depende da evolução do dia a dia. A cada dia, vamos dando um passo, e se não apresentar nenhuma dificuldade, nós vamos andando", explicou.