Prass sente dores nas costas e passa por exames no Palmeiras

O goleiro Fernando Prass não treinou com o elenco do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Ele chegou ao local com dores nas costas e foi encaminhado para uma clínica, onde passa por exames médicos. Ele, inclusive, daria entrevista coletiva, mas foi substituído pelo atacante Luan.

O Palmeiras assegura que a situação do goleiro não preocupa e que são apenas exames protocolares. Prass tem 37 anos e jogou todas as 26 partidas do clube na temporada. Nesta terça-feira, o clube já recebeu uma informação ruim em relação a lesão. O volante Gabriel teve uma lesão na coxa esquerda detectada e ficará fora de três a quatro meses. Além dele, estão no departamento médico os zagueiros Leandro Almeida, Roger Carvalho e Edu Dracena.

Barrios, Dudu e Cleiton Xavier ficaram na parte interna das dependências do clube. Durante o treinamento comandado por Cuca, o elenco se dividiu em três equipes. Sem goleiros e podendo dar um toque na bola apenas, os jogadores tinham que trocar o máximo de passes seguidos sem que o adversário tocasse na bola.