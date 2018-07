Prass vê evolução no elenco do Palmeiras e mira títulos

SÃO PAULO - No Palmeiras desde meados de 2012, o goleiro Fernando Prass vê uma evolução no elenco do clube desde sua chegada até agora, quando a equipe inicia os trabalhos para jogar a temporada do centenário do clube. Nesta quarta-feira, o jogador elogiou os reforços que chegaram ao Palestra Itália e disse que acredita que a equipe conquistará pelo menos um título em 2014.

"Muita gente ficou. A gente tinha uma base muito boa, sempre falei que precisávamos de alguns jogadores para compor algumas posições e fazer um grupo forte. O Palmeiras está trabalhando, sendo competente e, dentro de suas possibilidades, se reforçando bem", opinou o goleiro.

"Em 2013, começamos a Libertadores e o Paulista com algumas improvisações. Estamos alguns passos à frente, e ainda bem. É natural, mostra que estamos evoluindo. Já estamos com uma base boa e fazendo contratações importantes", ressaltou.

Prass garante que o elenco campeão da Série B no ano passado quer novamente sentir o gostinho de levantar um troféu em 2014, principalmente por este ser o ano do centenário do Palmeiras. "Nós ganharemos alguma coisa. Mas temos adversários da mesma qualidade que também têm esse pensamento. Disputaremos campeonatos que todos querem vencer", disse o goleiro, que completou: "Teremos títulos para disputar no primeiro semestre, o Campeonato Paulista é importantíssimo. A Copa do Brasil tem uma ou duas rodadas, e essas duas rodadas podem ser as mais importantes, vale um campeonato".