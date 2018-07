Prata da casa, Salomão estreia bem e Guarani inicia conversas para renovação

Após estrear com aprovação do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense, o lateral-esquerdo Salomão negocia a renovação com o Guarani. O contrato do jovem de 19 anos termina no dia 2 de agosto e o clube já iniciou as conversas para que possa contar com ele na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Cria da base, Salomão tem 100% dos direitos econômicos atrelados ao time de Campinas (SP). A proposta de renovação foi de dois anos, mas os representantes do atleta não ficaram satisfeitos com os primeiros valores apresentados e esperam ouvir uma nova oferta ainda nesta semana.

O lateral-esquerdo ganhou a chance como titular na rodada passada porque o titular Gilton e o substituto imediato Eron estão entregues ao departamento médico. A expectativa pela prorrogação do contrato é positiva, já que Cândido Santos Neto, empresário do atleta, também representa o meia Fumagalli, o zagueiro Léo Rigo e o lateral-direito Bruno Souza.

Quarto colocado da Série B com seis pontos, o Guarani vem de uma vitória sobre o Figueirense e volta a campo às 16h30 deste sábado para enfrentar o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para este jogo, Gilton ainda não vai estar à disposição, mas Eron pode ser liberado e retornar no lugar de Salomão.