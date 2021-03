Prata no Rio-2016, brasileiro Felipe Wu garante vaga na Olimpíada de Tóquio

O atirador Felipe Wu está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A confirmação da classificação veio neste domingo através da Federação Internacional de Tiro Esportivo (ISSF, na sigla em inglês), após o quarto lugar do brasileiro na prova da pistola de ar 10 metros na Copa do Mundo de Nova Délhi, na Índia.

Medalha de prata na mesma prova dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Felipe Wu disputou neste final de semana a etapa indiana da Copa do Mundo. A pontuação obtida com a quarta colocação no torneio foi decisiva para que ele ficasse com a única vaga que seria definida pelo ranking olímpico.

Leia Também Nathalie Moellhausen é 9ª na Copa do Mundo de Esgrima e garante vaga em Tóquio

O brasileiro alcançou 200 pontos na final realizada no sábado. O iraniano Javad Foroughi ficou com a medalha de ouro, com 243.6 pontos. Antes do torneio na Índia, Felipe Wu estava em 79.º lugar na classificação geral, mas o quarto lugar o levou para o 10.º posto. Após a revisão dos critérios de qualificação, todos os atletas à sua frente ou têm vaga olímpica ou o Comitê Olímpico Nacional já possui a cota máxima de classificados, o que assegurou ao paulista de 28 anos um lugar em Tóquio.

VAI TER NO TIRO ESPORTIVO em @Tokyo2020! E a vaga é de FELIPE WU! 4º na Copa do Mundo de Nova Dhéli Vaga pelo ranking olímpico Vice-campeão olímpico na pistola de ar 10m @JogosOlimpicos pic.twitter.com/KgjQkUVvE8 — Time Brasil (@timebrasil) March 21, 2021

No mesmo dia em que a esgrimista Nathalie Moellhausen conseguiu a sua vaga na Olimpíada, Felipe Wu é o 197.º atleta brasileiro a garantir a classificação para Tóquio-2020.