Pratto, Robinho e Leonardo Silva desfalcam Atlético-MG contra o Atlético-PR

O Atlético-MG vai ter quatro desfalques para enfrentar o Atlético-PR, domingo, às 11h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela segunda rodada do Brasileirão. Leandro Donizete, Lucas Pratto, Robinho e Leonardo Silva foram vetados pelo departamento médico e nem foram relacionados para o confronto.

A tendência é que, no domingo, a equipe já seja comandada por Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, que foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira como novo técnico do Atlético. Ele substitui Diego Aguirre, que pediu demissão na quinta, um dia depois da eliminação na Libertadores.

O time só deverá ser escalado depois que Marcelo Oliveira conversar com os atletas, mas ele terá à disposição a maior parte do time que foi titular contra o São Paulo, na quarta: Victor, Marcos Rocha, Erazo, Douglas Santos, Eduardo, Cazares, Patric e Carlos. A tendência é que Tiago, Rafael Carioca e Clayton substituam os ausente.

RELACIONADOS:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César e Douglas Santos;

Zagueiros: Edcarlos, Gabriel, Erazo e Tiago;

Volantes: Eduardo, Lucas Cândido e Rafael Carioca;

Meias: Cazares, Carlos Eduardo e Dátolo;

Atacantes: Hyuri, Pablo, Carlos e Clayton.