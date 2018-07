Pratto diz que priorizou acerto com o Atlético-MG: 'Gosto de desafios'

Novo reforço do Atlético-MG para 2015, o atacante Lucas Pratto já começa a conquistar a torcida. Ainda na Argentina, o jogador de 26 anos gravou um vídeo celebrando a chegada à nova casa, exaltou os torcedores atleticanos e disse que sempre priorizou a proposta mineira, mesmo tendo sido especulado em diversos outros clubes, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e até o rival Cruzeiro.

"Quero saudar as pessoas do Atlético-MG, agradecer por terem confiado em mim. A verdade é que sempre dei prioridade a este clube. Gosto muito de desafios e vou gostar deste aqui. É um clube muito grande por sua história, por sua torcida. Tomara que a gente possa conseguir tudo aquilo que queremos", declarou.

Pratto foi confirmado como novo reforço atleticano na noite de terça-feira. A diretoria teria desembolsado cerca de 3,2 milhões de euros pelos direitos econômicos do argentino, que chega para uma posição carente no elenco depois da queda de rendimento de Jô e do insucesso de André.

Na Argentina, Pratto se tornou ídolo do Vélez Sarsfield. Foram três anos marcantes no clube, tendo conquistado o título nacional de 2013. O jogador também acumula passagens por Boca Juniors, Tigre, Unión de Santa Fé, além de Lyn, da Noruega, Genoa, da Itália, e Universidad Católica, do Chile.

"Queria agradecer as pessoas do Vélez pelos três anos fantásticos que vivi aqui, onde consegui muitas coisas. Fico muito feliz por ter atuado em uma equipe tão grande quanto o Vélez. Espero que daqui a alguns anos possa voltar", disse no vídeo.