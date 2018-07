Pratto é apresentado no Atlético-MG e se diz pronto para brilhar

O principal reforço do Atlético Mineiro para a temporada de 2015 chegou. Nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), o atacante argentino Lucas Pratto foi apresentado e garantiu estar pronto para ajudar e corresponder o que todos esperam dele em campo. Vindo do Vélez Sarsfield, o jogador custou R$ 13,5 milhões aos cofres alvinegros.

"A responsabilidade de ser ou não a grande contratação é muito grande. É um esforço grande na parte econômica. O Vélez não queria deixar eu ir, ainda mais por pouco dinheiro. Então, saí por um bom dinheiro", disse Lucas Pratto, que ficou muito feliz com a recepção que teve da torcida atleticana desde o desembarque em Belo Horizonte.

"Me receberam muito bem. Cheguei hoje (quarta), mas quando vim fazer os exames e assinar o contrato, me receberam da mesma maneira. Espero que o carinho aumente para os dois lados", afirmou o atacante.

Eleito o melhor jogador do futebol argentino em 2014, Lucas Pratto projeta títulos com o Atlético, principalmente a Copa Libertadores, conquistada em 2013. "Creio que todo sonho da torcida e dos jogadores é ganhar o Mundial, junto com a Libertadores. O mais importante será ganhar a Libertadores e se preparar para o Mundial e vamos ter um desafio muito difícil para competir com todas as equipes sul-americanas. Acho que esse ano a disputa será uma das mais fortes porque teremos muitos times grandes disputando", concluiu.