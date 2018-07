Pratto é regularizado e fica livre para estrear pelo São Paulo no sábado

O torcedor são-paulino mais uma vez terá motivo para lotar o Morumbi no sábado, contra o Mirassol. Nesta quarta-feira, o nome do argentino Lucas Pratto foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o reforço ficou oficialmente liberado para fazer sua estreia pelo clube na quarta rodada do Campeonato Paulista.

A estreia de Pratto já estava prevista para o fim de semana, mas somente com a liberação legal junto à CBF ela foi confirmada. Apresentado na última segunda-feira, o jogador custou 6,2 milhões de euros pela compra de 50% de seus direitos, mas o valor pode chegar a 11 milhões, o que daria ao São Paulo 95% dos direitos do argentino.

Durante sua apresentação, Pratto já havia descartado a possibilidade de estrear no clássico desta quarta-feira diante do Santos, na Vila Belmiro. A explicação do jogador e da diretoria é de que os detalhes burocráticos não poderiam ser resolvidos a tempo.

Os dirigentes são-paulinos, no entanto, também viram a possibilidade de lotar mais uma vez o Morumbi com a estreia do reforço. A expectativa é que mais de 50 mil torcedores estejam no estádio no fim de semana, assim como aconteceu na goleada por 5 a 2 sobre a Ponte Preta, no domingo, na estreia de Rogério Ceni como treinador em casa.