Pratto faz 1ª treino no São Paulo e aumenta expectativa por estreia no clássico

O centroavante Lucas Pratto realizou neste sábado seu primeiro treino com o elenco do São Paulo. O argentino foi oficializado na sexta-feira como reforço e pela manhã apareceu no clube para conhecer o CT da Barra Funda. E, ao já treinar com o grupo na última tarde, aumentou a expectativa para que possa fazer a sua estreia no clássico de quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Na tarde deste sábado, Pratto participou da atividade comandada por Rogério Ceni, mas ainda não foi relacionado para o duelo contra a Ponte Preta neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Paulistão, pois ainda não pôde ser inscrito na competição.

A partida será a primeira de Ceni como técnico diante da torcida tricolor no Morumbi e também terá a apresentação oficial do centroavante argentino. Por isso, a expectativa é o estádio receba ótimo público. Neste sábado, o São Paulo divulgou a venda de pouco mais de 42 mil ingressos. Não há mais bilhetes para as arquibancadas, assim como as cadeiras laranja, laranja premium, azul, vermelha e térrea.

Na lista de relacionados do treinador, nenhuma novidade. O goleiro Renan Ribeiro, o volante Wesley, o meia Lucas Fernandes e o atacante Wellington Nem ainda se recuperam de lesão. O zagueiro Lyanco também ficará de fora, pois está com a seleção brasileira sub-20 que encerra neste sábado sua participação no Campeonato Sul-Americano da categoria.

Dos machucados, a boa notícia é que Lucas Fernandes voltou a treinar com o grupo neste sábado. O jovem de 19 anos está em processo final da recuperação de uma cirurgia no ombro esquerdo e a expectativa é a de que possa entrar em campo no clássico contra o Santos.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Sidão.

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares.

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão.

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt e Araruna.

Meias: Cueva, Cícero e Shaylon.

Atacantes: Chavez, Gilberto, Luiz Araújo e Neilton.