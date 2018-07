Pratto faz balanço negativo e Hernanes pede atenção a 'detalhes' no São Paulo

O atacante Lucas Pratto, do São Paulo, lamentou a derrota para o Bahia por 2 a 1 no último domingo, na Arena Fonte Nova, que fez o time terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da zona de rebaixamento. Para o argentino, o balanço da primeira metade do torneio é negativo.

"É ruim. Se falasse que é bom, seria um mentiroso. Estamos em uma situação complicada. Jogamos melhor que nossos riveis, mas não conseguimos fazer o resultado", avaliou o jogador, depois do jogo. "Podemos jogar melhor, criar mais oportunidades, ter mais posse de bola, mas só ganha quem faz gol e precisamos melhorar nossas finalizações".

Para o capitão Hernanes, a solução para reverter a situação do São Paulo no torneio está em "detalhes". "Temos que continuar trabalhando com temos feito, mas quando entramos em campo, temos que ter atenção nos pequenos detalhes. Estamos tomando muito gol e, no Brasileiro, é dificil reverter. Precisamos corrigir isso", disse, à Globo.

"Começamos muito bem, mas numa pequena distração, tomamos o primeiro gol e depois o segundo. No segundo tempo, dominamos completamente, mas não conseguimos empatar o jogo", lamentou o meia.

No próximo domingo, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, no Morumbi, às 11h, pela 20ª rodada do torneio, a primeira do segundo turno. O time tricolor está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 19 pontos.