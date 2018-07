Pratto lamenta eliminações e diz que São Paulo vai melhorar na temporada

O atacante Lucas Pratto conviveu com três eliminações seguidas no São Paulo, mas não se arrepende de ter escolhido o clube para jogar nesta temporada. Contratado junto ao Atlético-MG no início do ano, ele garante que o time tricolor tem condições de dar a volta por cima e ainda dar muitas alegrias para a torcida.

"Não existe qualquer arrependimento. Minha decisão foi tomada porque queria vir para cá, achei que era o momento certo. Obviamente queria estar na final do Estadual, passar na Copa do Brasil e Sul-Americana, mas tenho de focar no Brasileiro. Precisamos melhorar muito e acho que vamos conseguir isso", avisou.

A primeira eliminação foi diante do Cruzeiro, na Copa do Brasil. Depois, o time parou na semifinal do Campeonato Paulista e viu o rival Corinthians ir para a decisão e se sagrar campeão estadual. Na quinta-feira à noite, a equipe tricolor deu adeus à Copa Sul-Americana ao cair diante do Defensa y Justicia.

"O time jogou mal, não conseguimos quebrar o sistema defensivo deles, não conseguimos criar situações de gol no segundo tempo e não mostramos superioridade no campo de jogo como mostramos talvez contra o Cruzeiro e em alguns momentos contra o Corinthians. Temos de trabalhar, assimilar a eliminação rapidamente e tentar reagir no domingo", disse.