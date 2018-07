Pratto elogia concorrência no São Paulo e vê gols de cabeça como 'fase'

Com sete gols em 12 partidas, Lucas Pratto é o vice-artilheiro do São Paulo nesta temporada. O único jogador que balançou as redes mais vezes pelo time tricolor é Gilberto, justamente o seu reserva, que soma 11 gols em 15 jogos oficiais no ano. A boa fase do companheiro não incomoda o argentino, que minimiza a concorrência na equipe.

"É sempre bom que os atacantes estejam em boa fase, a verdade é que eu e Gilberto estamos fazendo gol. A gente joga só com um centroavante e temos certas qualidades individuais, mas não é bom que quem está fazendo gol não jogue. No último jogo (contra o Corinthians), jogamos juntos porque somos os jogadores que estão fazendo mais gols. Fico muito feliz por ele e por mim, os dois estão em bom momento. Espero que possamos continuar assim", exaltou.

Em poucos meses vestindo a camisa tricolor, Pratto tem transformado as jogadas aéreas em sua principal ameaça aos adversários. São seis gols de cabeça e apenas um com a bola nos pés - este marcado no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, que decretou a eliminação do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista. Para ele, isso é apenas uma "fase".

"Foi a primeira vez que fiz tantos gols de cabeça, no Atlético-MG marquei uns seis ou sete gols de cabeça em dois anos. Já fiz seis gols de cabeça desde que cheguei aqui. São fases, às vezes quando você chuta com o pé não entra e com a cabeça entra, o mais importante para mim é finalizar bem na maioria das situações."

Eliminado do Estadual e da Copa do Brasil, o São Paulo terá duas semanas de preparação para o seu próximo compromisso no dia 11 de maio, quando enfrenta o argentino Defensa y Justicia, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. Desde quarta-feira, os jogadores têm passado por testes físicos para voltarem zerados da "intertemporada".