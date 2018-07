Pratto reforça o Atlético-MG contra o Coritiba, mas Luan segue de fora O Atlético-MG fechou neste domingo a preparação para o jogo diante do Coritiba, às 20h de segunda-feira, no estádio Independência, com uma boa notícia para os torcedores. O centroavante Lucas Pratto está na lista de 23 relacionados para a partida válida pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.